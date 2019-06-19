Легендарный столичный футбольный клуб Торпедо переживает второе рождение. В субботу, 22 июня, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей 2019 года: московская команда сыграет со старейшим футбольном клубом мира – английским Шеффилдом.

Легендарный столичный футбольный клуб "Торпедо" переживает второе рождение. В субботу, 22 июня, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей 2019 года: московская команда сыграет со старейшим футбольном клубом мира – английским "Шеффилдом".Продавать билеты на легендарный матч начали в апреле, сейчасвсе они раскуплены. Тот, кто не успел приобрести билет, может посмотреть игру втрансляции телеканала "МАТЧ".Встреча с "Шеффилдом" приурочена к 95-летию"Торпедо". С 2017 года владельцем московского клуба являетсябизнесмен, основной бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.С этого момента в истории команды начался новый этап.Сейчас "Торпедо" переживает настоящее возрождение.Ее символом станет масштабная реконструкция домашнего стадиона имени ЭдуардаСтрельцова. После затяжного кризиса команда вышла в Футбольную национальнуюлигу (ФНЛ). Это второй по силе, значимости и популярности дивизион отечественногопрофессионального футбола. До премьер-лиги осталось недолго.Меняется и облик легендарного московского клуба. В концепрошлого года креативное агентство Deluxe Interactive представило новыйфирменный стиль команды.Происходящий на наших глазах ренессанс "Торпедо"стал возможным в том числе благодаря активной поддержке собственника клубаРомана Авдеева. Ни для кого не секрет, что в 2017-й год "Торпедо"вошел с многомиллионными долгами. Предприниматель первым делом пообещалурегулировать все финансовые вопросы.Сейчас бюджет команды увеличился в два раза – до 300миллионов рублей. А до сентября почти миллиардный долг команды будет погашен,заявила ранее президент "Торпедо" Елена Еленцева.В конце апреля определился победитель конкурса на имени Эдуарда Стрельцова. Обновлением арены займетсяфранцузская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES.Старт масштабной реконструкции начнется во втором квартале2020 года. Вместимость арены увеличится до 15 076 мест, из них более 14 тысяч -зрительские. Стадион будет соответствовать высоким требования УЕФА иРоссийского футбольного союза.В 2017 году Спортивный фонд "Торпедо" вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва" и вернул легендарную столичную команду на родной стадион.