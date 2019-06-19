Легендарный столичный футбольный клуб Торпедо переживает второе рождение. В субботу, 22 июня, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей 2019 года: московская команда сыграет со старейшим футбольном клубом мира – английским Шеффилдом.
Легендарный столичный футбольный клуб "Торпедо" переживает второе рождение. В субботу, 22 июня, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей 2019 года: московская команда сыграет со старейшим футбольном клубом мира – английским "Шеффилдом".
Продавать билеты на легендарный матч начали в апреле, сейчас
все они раскуплены. Тот, кто не успел приобрести билет, может посмотреть игру в
трансляции телеканала "МАТЧ".
Встреча с "Шеффилдом" приурочена к 95-летию
"Торпедо". С 2017 года владельцем московского клуба является
бизнесмен, основной бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.
С этого момента в истории команды начался новый этап.
Сейчас "Торпедо" переживает настоящее возрождение.
Ее символом станет масштабная реконструкция домашнего стадиона имени Эдуарда
Стрельцова. После затяжного кризиса команда вышла в Футбольную национальную
лигу (ФНЛ). Это второй по силе, значимости и популярности дивизион отечественного
профессионального футбола. До премьер-лиги осталось недолго.
Меняется и облик легендарного московского клуба. В конце
прошлого года креативное агентство Deluxe Interactive представило новый
фирменный стиль команды.
Происходящий на наших глазах ренессанс "Торпедо"
стал возможным в том числе благодаря активной поддержке собственника клуба
Романа Авдеева. Ни для кого не секрет, что в 2017-й год "Торпедо"
вошел с многомиллионными долгами. Предприниматель первым делом пообещал
урегулировать все финансовые вопросы.
Сейчас бюджет команды увеличился в два раза – до 300
миллионов рублей. А до сентября почти миллиардный долг команды будет погашен,
заявила ранее президент "Торпедо" Елена Еленцева.
В конце апреля определился победитель конкурса на имени Эдуарда Стрельцова. Обновлением арены займется
французская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES.
Старт масштабной реконструкции начнется во втором квартале
2020 года. Вместимость арены увеличится до 15 076 мест, из них более 14 тысяч -
зрительские. Стадион будет соответствовать высоким требования УЕФА и
Российского футбольного союза.
В 2017 году Спортивный фонд "Торпедо" вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва" и вернул легендарную столичную команду на родной стадион.