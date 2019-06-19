Поклонники знаменитой певицы не перестают обсуждать, с кем останется жить ее наследница Вера Алдонина. Ясновидящая Марианна Абравитова поставила точку в этом вопросе.

Поклонники знаменитой певицы не перестают обсуждать, с кем останется жить ее наследница Вера Алдонина. Ясновидящая Марианна Абравитова поставила точку в этом вопросе."Действительно дочь ЮлииНачаловой будет жить в новой семье ее отца. И на данном этапе это лучшеерешение, потому что Евгений Алдонин действительно готов заботиться о ребенке.Он испытывает глубокое чувство вины, и это поможет в укреплении его отношений сдочерью. Сейчас он будет окружать ее повышенным вниманием и вкладывать в нее пополной. Футболист принял для себя решение, что он должен компенсировать дочериотсутствие матери", – уверенаОн пытается сделать все, чтобы Веране концентрировалась на смерти матери. Безусловно, в один день Юлию Началовуребенку не забыть, но он постарается сделать так, чтобы его присутствие в жизнидочери закрыло глубокую рану.Обычно мачехи не любят падчериц,но в этой ситуации все наоборот. "Вижу, что они вместе, на семейном советерешали, брать или не брать дочь Юлии в свою семью, и именно новая жена Алдонинапроголосовала "за". Со стороны мачехи поведение очень адекватное. Добросердечноеотношение Вере обеспечено, поэтому мы можем не бояться за ее светлое будущее",– сказала Абравитова.Напомним, что известная исполнительница умерла 16 марта от остановки сердца в московской больнице. Певица страдала от ряда заболеваний: мигрирующей подагры, сахарного диабета и даже якобы волчанки. К тому же утверждалось, что на здоровье знаменитости негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.