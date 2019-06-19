Поклонники знаменитой певицы не перестают обсуждать, с кем останется жить ее наследница Вера Алдонина. Ясновидящая Марианна Абравитова поставила точку в этом вопросе.
Поклонники знаменитой певицы не перестают обсуждать, с кем останется жить ее наследница Вера Алдонина. Ясновидящая Марианна Абравитова поставила точку в этом вопросе.
"Действительно дочь Юлии
Началовой будет жить в новой семье ее отца. И на данном этапе это лучшее
решение, потому что Евгений Алдонин действительно готов заботиться о ребенке.
Он испытывает глубокое чувство вины, и это поможет в укреплении его отношений с
дочерью. Сейчас он будет окружать ее повышенным вниманием и вкладывать в нее по
полной. Футболист принял для себя решение, что он должен компенсировать дочери
отсутствие матери", – уверена
Он пытается сделать все, чтобы Вера
не концентрировалась на смерти матери. Безусловно, в один день Юлию Началову
ребенку не забыть, но он постарается сделать так, чтобы его присутствие в жизни
дочери закрыло глубокую рану.
Обычно мачехи не любят падчериц,
но в этой ситуации все наоборот. "Вижу, что они вместе, на семейном совете
решали, брать или не брать дочь Юлии в свою семью, и именно новая жена Алдонина
проголосовала "за". Со стороны мачехи поведение очень адекватное. Добросердечное
отношение Вере обеспечено, поэтому мы можем не бояться за ее светлое будущее",
– сказала Абравитова.
Напомним, что известная исполнительница умерла 16 марта от остановки сердца в московской больнице. Певица страдала от ряда заболеваний: мигрирующей подагры, сахарного диабета и даже якобы волчанки. К тому же утверждалось, что на здоровье знаменитости негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.