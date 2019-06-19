Молодая супруга звезды отпраздновала 28-летие. Избранница Александра Цекало – актриса Дарина Эрвин задула свечи на торте в кругу самых близких.

Молодая супруга звезды отпраздновала 28-летие. ИзбранницаАлександра Цекало – актриса Дарина Эрвин задула свечи на торте в кругу самыхблизких.18 июня молодая жена знаменитости отпраздновала день рождения.Торжество состоялось в ресторане, в узком кругу друзей.За столом рядом с Дариной Эрвин расположился Александра Цекало. Продюсер не мог налюбоваться на возлюбленную, ласкал и периодически осыпал еепоцелуями. Роскошная брюнетка была облачена в платье-сорочку пастельного оттенка,которое подчеркивало ее роскошную фигуру.По традиции в конце вечера официант вынес торт со свечками.Супруга задувала огоньки и загадывала желание, пока гости исполнялитрогательную песню.Отметим, что еще до вечеринки Дарина Эрвин показала, какзанимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоитперед холстом в одних джинсах."Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов.Я смотрю на обнаженное тело и вижу множество бесконечно маленьких тонов. Ядолжна найти те, которые сделают плоть на моем холсте живой и вибрирующей", – цитируетжену