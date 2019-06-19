Молодая супруга звезды отпраздновала 28-летие. Избранница
Александра Цекало – актриса Дарина Эрвин задула свечи на торте в кругу самых
близких.
Молодая супруга звезды отпраздновала 28-летие. Избранница
Александра Цекало – актриса Дарина Эрвин задула свечи на торте в кругу самых
близких.
18 июня молодая жена знаменитости отпраздновала день рождения.
Торжество состоялось в ресторане, в узком кругу друзей.
За столом рядом с Дариной Эрвин расположился Александра Цекало. Продюсер не мог налюбоваться на возлюбленную, ласкал и периодически осыпал ее
поцелуями. Роскошная брюнетка была облачена в платье-сорочку пастельного оттенка,
которое подчеркивало ее роскошную фигуру.
По традиции в конце вечера официант вынес торт со свечками.
Супруга задувала огоньки и загадывала желание, пока гости исполняли
трогательную песню.
Отметим, что еще до вечеринки Дарина Эрвин показала, как
занимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоит
перед холстом в одних джинсах.
"Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов.
Я смотрю на обнаженное тело и вижу множество бесконечно маленьких тонов. Я
должна найти те, которые сделают плоть на моем холсте живой и вибрирующей", – цитирует
жену
.