Актриса
предстала перед поклонниками в Instagram в эпатажном
образе. Рената Литвинова
перевоплотилась в Жанну Д’Арк.
Актриса
предстала перед поклонниками в Instagram в эпатажном
образе. Рената Литвинова
перевоплотилась в Жанну Д’Арк.
Рената
Литвинова выложила в своем аккаунте в соцсети снимок с выставки
Fondation Louis Vuitton, проходившей в государственном музее имени А.
С. Пушкина в Москве. "В образе Орлеанской девы
и воительницы", — подписала фото артистка.
К серебристому мини-платью
Рената Литвинова добавила ботильоны из черной кожи и солнцезащитные
очки. Пост вызвал бурную реакцию у поклонников, передает
Многим наряд звезды
театра и кино показался нелепым. "Платье совершенно портит женскую фигуру…", "Человек-амфибия...", "Мне
напомнило Ихтиандра", "Пришельцы в городе", "Немного Сердючку напомнило", "Платье
отдельно от Ренаты", "Не красиво", – разнесли Ренату Литвинову
пользователи соцсети.
Однако истинные поклонники
отметили, что для своего возраста
выглядит хорошо. "И Вы скрывали такие ноги!!!", "Девочка",
"Неожиданно и великолепно!!!", -
высказались фолловеры.
Ранее опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию,
которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без
косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков
рассыпались в комплиментах.