Актриса предстала перед поклонниками в Instagram в эпатажном образе. Рената Литвинова перевоплотилась в Жанну Д’Арк.

Актрисапредстала перед поклонниками в Instagram в эпатажномобразе. Рената Литвиноваперевоплотилась в Жанну Д’Арк.РенатаЛитвинова выложила в своем аккаунте в соцсети снимок с выставкиFondation Louis Vuitton, проходившей в государственном музее имени А.С. Пушкина в Москве. "В образе Орлеанской девыи воительницы", — подписала фото артистка.К серебристому мини-платьюРената Литвинова добавила ботильоны из черной кожи и солнцезащитныеочки. Пост вызвал бурную реакцию у поклонников, передаетМногим наряд звездытеатра и кино показался нелепым. "Платье совершенно портит женскую фигуру…", "Человек-амфибия...", "Мненапомнило Ихтиандра", "Пришельцы в городе", "Немного Сердючку напомнило", "Платьеотдельно от Ренаты", "Не красиво", – разнесли Ренату Литвиновупользователи соцсети.Однако истинные поклонникиотметили, что для своего возраставыглядит хорошо. "И Вы скрывали такие ноги!!!", "Девочка","Неожиданно и великолепно!!!", -высказались фолловеры.Ранее опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию,которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом безкосметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиковрассыпались в комплиментах.