Телеведущий обратился к пользователям Сети. Дмитрий Шепелев порекомендовал не тратить время на написание гадостей на его странице, так он их не читает.

Телеведущий обратился к пользователям Сети. Дмитрий Шепелев порекомендовалне тратить время на написание гадостей на его странице, так он их не читает.В личном Instagram шоумен рассказал о травле, которой он подвергсяпосле выхода программ посвященных четвертой годовщине кончины его гражданскойсупруги Жанны Фриске. Дмитрий Шепелев отметил, что сейчас в его соцсетяхпроисходит нечто невероятное: впечатлительные зрители желают ему смерти иадских мук."Лучики добра, мои любимые. Заметил, что у меня естькатегория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида","чтоб ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящаямамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. "Конченыйублюдок". Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем матьзанимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!" – говорит Дмитрий.Телеведущий посоветовал подписчикам сбавить оборотыи перестать выливать злобу на его странице. Шепелев подчеркнул, что читатьтакие комментарии и сообщения не будет, также он не собирается вступать в никому ненужные споры с недругами."И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасиботем, кто не потерял здравый смысл", – резюмировал .Напомним, на днях в эфир некоторых федеральных каналов вышлипрограммы посвященные умершей певице Жанне Фриске. Главным героем этих ток-шоустал отец вокалистки – Владимир Фриске. Мужчина заявил, что несостоявшийся зятьзапрещает ему видится с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет.Более того, он обвинил в похищении 20 миллионов со счетовсвоей дочери.