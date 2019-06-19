Телеведущий обратился к пользователям Сети. Дмитрий Шепелев порекомендовал
не тратить время на написание гадостей на его странице, так он их не читает.
Телеведущий обратился к пользователям Сети. Дмитрий Шепелев порекомендовал
не тратить время на написание гадостей на его странице, так он их не читает.
В личном Instagram шоумен рассказал о травле, которой он подвергся
после выхода программ посвященных четвертой годовщине кончины его гражданской
супруги Жанны Фриске. Дмитрий Шепелев отметил, что сейчас в его соцсетях
происходит нечто невероятное: впечатлительные зрители желают ему смерти и
адских мук.
"Лучики добра, мои любимые. Заметил, что у меня есть
категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида",
"чтоб ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая
мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. "Конченый
ублюдок". Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать
занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!" – говорит Дмитрий.
Телеведущий посоветовал подписчикам сбавить обороты
и перестать выливать злобу на его странице. Шепелев подчеркнул, что читать
такие комментарии и сообщения не будет, также он не собирается вступать в никому ненужные споры с недругами.
"И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо
тем, кто не потерял здравый смысл", – резюмировал .
Напомним, на днях в эфир некоторых федеральных каналов вышли
программы посвященные умершей певице Жанне Фриске. Главным героем этих ток-шоу
стал отец вокалистки – Владимир Фриске. Мужчина заявил, что несостоявшийся зять
запрещает ему видится с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет.
Более того, он обвинил в похищении 20 миллионов со счетов
своей дочери.