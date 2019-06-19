Подруга продюсера группы На-На пояснила, почему его так быстро выписали из больницы. Бари Алибасов, по ее
словам, не мог долго находиться в четырех стенах.
Подруга продюсера группы "На-На" пояснила, почему его так быстро выписали из больницы. Бари Алибасов, по ее
словам, не мог долго находиться в четырех стенах.
Подруга основателя группы "На-на", диетолог Марият Мухина пообщалась
с журналистами. Она призналась, что Бари Алибасов буквально сбежал из медицинского учреждения, не закончив лечение.
Шоумен морально устал от круглосуточного нахождения в четырех
стенах. К тому же больничные порядки его нервировали.
"Бари сам сейчас не всегда адекватно воспринимает
происходящее. Было такое, что он думал, будто его взяли в плен, похитили. Кроме
того, в момент самых первых суток, когда человек лежит без сознания, его
привязывают, иначе он неосознанно может выдрать из артерии канюлю и просто
умрет от кровотечения в шее. Это обычная практика в таких ситуациях, но она
наложила отпечаток, – отметила Мухина.
Врачи советовали остаться еще на недельку из-за риска серьезных осложнений. Химические ожоги опасны тем, что
верхние слои тканей заживают, а рубцевание нижних может идти долго – до двух лет, поэтому возможно сужение пищевода.
Однако решил продолжить лечение дома. Он получил
огромный список рекомендаций от докторов и предписания по питанию – полностью
протертая пища на пару, сообщает .