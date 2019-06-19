Подруга продюсера группы На-На пояснила, почему его так быстро выписали из больницы. Бари Алибасов, по ее словам, не мог долго находиться в четырех стенах.

Подруга продюсера группы "На-На" пояснила, почему его так быстро выписали из больницы. Бари Алибасов, по еесловам, не мог долго находиться в четырех стенах.Подруга основателя группы "На-на", диетолог Марият Мухина пообщаласьс журналистами. Она призналась, что Бари Алибасов буквально сбежал из медицинского учреждения, не закончив лечение.Шоумен морально устал от круглосуточного нахождения в четырехстенах. К тому же больничные порядки его нервировали."Бари сам сейчас не всегда адекватно воспринимаетпроисходящее. Было такое, что он думал, будто его взяли в плен, похитили. Крометого, в момент самых первых суток, когда человек лежит без сознания, егопривязывают, иначе он неосознанно может выдрать из артерии канюлю и простоумрет от кровотечения в шее. Это обычная практика в таких ситуациях, но онаналожила отпечаток, – отметила Мухина.Врачи советовали остаться еще на недельку из-за риска серьезных осложнений. Химические ожоги опасны тем, чтоверхние слои тканей заживают, а рубцевание нижних может идти долго – до двух лет, поэтому возможно сужение пищевода.Однако решил продолжить лечение дома. Он получилогромный список рекомендаций от докторов и предписания по питанию – полностьюпротертая пища на пару, сообщает .