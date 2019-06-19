Официальные статистические данные не дают реального представления о ситуации на сельских территориях. Об этом по итогам региональной недели заявил глава думской фракции Единой России, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, депутаты провели более 1800 приемов и около 1,5 тысячи встреч, одной из главной тем которых стало развитие села.
Официальные статистические данные не дают реального представления о ситуации на сельских территориях. Об этом по итогам региональной недели заявил глава думской фракции "Единой России", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, депутаты провели более 1800 приемов и около 1,5 тысячи встреч, одной из главной тем которых стало развитие села.
Территориальные органы службы государственной статистики
предоставляют неактуальные данные по сельским территориям, из-за чего
невозможно получить объективную картину, посетовал Неверов. "О каком тогда
стратегическом планировании мы можем говорить?" – задался вопросом
парламентарий.
Глава фракции "ЕР" в Госдуме призвал Министерство
экономического развития серьезно пересмотреть подход к работе службы. На своей
странице в Facebook законодатель привел несколько примеров из своего
избирательного округа – Смоленской области. Официальные сведения о численности
деревень и транспортной ситуации на селе не соответствуют действительности,
указал Неверов.
По его словам, есть серьезные опасения, попадут ли
населенные пункты с числом жителей до 30 человек в госпрограмму по развитию
сельских территорий, утвержденную правительством. Таких населенных пунктов в
России около 60 тысяч, уточнил Неверов.
Решение Минсельхоза о паспортизации сельских населенных
пунктов глава думских единороссов назвал правильным, вместе с тем партийцы желают
получить честный ответ, что будет с такими деревнями. Сотни тысяч граждан хотят
знать, на что им рассчитывать, подчеркнул единоросс. "Потому что регионы в
первую очередь будут подавать заявки по райцентрам и крупным селам", – сказал
Неверов.
Парламентарий предложил в 2020 году учесть средства,
потраченные на экспертизу и проектно-сметную документацию, в региональном
софинансировании программы.
Ранее Сергей Неверов призвал единороссов всех уровней
активно вовлекаться в подготовку заявок на участие в государственной программе
развития села. Она начнет действовать со следующего года.
Напомним, проект программы комплексного развития сельских
территорий обсуждали в конце мая на в
Воронеже. Участники мероприятия приняли решение провести совет руководителей
фракций и обсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.