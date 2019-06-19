Официальные статистические данные не дают реального представления о ситуации на сельских территориях. Об этом по итогам региональной недели заявил глава думской фракции Единой России, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, депутаты провели более 1800 приемов и около 1,5 тысячи встреч, одной из главной тем которых стало развитие села.

Официальные статистические данные не дают реального представления о ситуации на сельских территориях. Об этом по итогам региональной недели заявил глава думской фракции "Единой России", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, депутаты провели более 1800 приемов и около 1,5 тысячи встреч, одной из главной тем которых стало развитие села.Территориальные органы службы государственной статистикипредоставляют неактуальные данные по сельским территориям, из-за чегоневозможно получить объективную картину, посетовал Неверов. "О каком тогдастратегическом планировании мы можем говорить?" – задался вопросомпарламентарий.Глава фракции "ЕР" в Госдуме призвал Министерствоэкономического развития серьезно пересмотреть подход к работе службы. На своейстранице в Facebook законодатель привел несколько примеров из своегоизбирательного округа – Смоленской области. Официальные сведения о численностидеревень и транспортной ситуации на селе не соответствуют действительности,указал Неверов.По его словам, есть серьезные опасения, попадут линаселенные пункты с числом жителей до 30 человек в госпрограмму по развитиюсельских территорий, утвержденную правительством. Таких населенных пунктов вРоссии около 60 тысяч, уточнил Неверов.Решение Минсельхоза о паспортизации сельских населенныхпунктов глава думских единороссов назвал правильным, вместе с тем партийцы желаютполучить честный ответ, что будет с такими деревнями. Сотни тысяч граждан хотятзнать, на что им рассчитывать, подчеркнул единоросс. "Потому что регионы впервую очередь будут подавать заявки по райцентрам и крупным селам", – сказалНеверов.Парламентарий предложил в 2020 году учесть средства,потраченные на экспертизу и проектно-сметную документацию, в региональномсофинансировании программы.Ранее Сергей Неверов призвал единороссов всех уровнейактивно вовлекаться в подготовку заявок на участие в государственной программеразвития села. Она начнет действовать со следующего года.Напомним, проект программы комплексного развития сельскихтерриторий обсуждали в конце мая на вВоронеже. Участники мероприятия приняли решение провести совет руководителейфракций и обсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.