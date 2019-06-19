Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон О дачной амнистии, разработанные фракцией Единой России. Документ восстанавливает упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилую недвижимость до 1 марта 2022 года. Нормативно-правовой акт депутаты одобрили единогласно.

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон "О дачной амнистии", разработанные фракцией "Единой России". Документ восстанавливает упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилую недвижимость до 1 марта 2022 года. Нормативно-правовой акт депутаты одобрили единогласно.Оформленную в упрощенном порядке по "дачнойамнистии" недвижимость граждане используют в потребительских нуждах, а недля бизнеса, отметил глава думского комитета по государственному строительствуи законодательству, член фракции "ЕР" Павел Крашенинников."Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки", – сказал законодатель. По его словам, проект закона предлагает оформить права,которые уже существовали.Благодаря "дачной амнистии", действовавшей до 1марта текущего года, было узаконено 13 миллионов объектов по всей стране. Темне менее несколько миллионов граждан не успели этого сделать, не оформленыоколо пяти миллионов объектов, уточнил парламентарий. "Мы предлагаем этуамнистию продлить до 1 марта 2022 года", – обратился единоросс кколлегам-депутатам.Особое внимание в документе уделено цене объектов. По словамКрашенинникова, правила, по которым регионы могут устанавливать пределстоимости, должны действовать и дальше. Кроме того, уверен единоросс,необходимо оформлять общие участки в садовых, дачных и других товариществах,например, дороги и въезды."У нас есть норма, которая говорит об обязанностиорганов местного самоуправления информировать население как нужно оформлятьобъекты в упрощенном порядке. Также есть норма, которая говорит о том, что еслидом не больше двух этажей, если он небольшого количества метров, он такжеоформляется в упрощенном порядке через декларацию", – напомнил законодатель.Крашенинников подчеркнул, что законопроект восстанавливаетвозникшие ранее права. Парламентарий назвал инициативу полезной как для граждан, так и для государства. Последнеебудет понимать, чем владеют люди.Оформление прав на объекты нужно, помимо прочего, длясовершения сделок по ним: продать, передать по наследству. и прочее. Кроме того, необходимы адреса, по которым граждане могут получить медицинскую помощь. В случаепринятия законопроекта россияне смогут уже в ближайшее время оформитьсобственность в упрощенном порядке.Напомним, что "дачная амнистия" в нашейстране начала действовать в 2006 году. За прошедшее время россиянезарегистрировали в упрощенном порядке более 13,5 миллиона объектовиндивидуального жилищного строительства.