Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон О дачной амнистии, разработанные фракцией Единой России. Документ восстанавливает упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилую недвижимость до 1 марта 2022 года. Нормативно-правовой акт депутаты одобрили единогласно.
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон "О дачной амнистии", разработанные фракцией "Единой России". Документ восстанавливает упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилую недвижимость до 1 марта 2022 года. Нормативно-правовой акт депутаты одобрили единогласно.
Оформленную в упрощенном порядке по "дачной
амнистии" недвижимость граждане используют в потребительских нуждах, а не
для бизнеса, отметил глава думского комитета по государственному строительству
и законодательству, член фракции "ЕР" Павел Крашенинников.
"Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки", – сказал законодатель. По его словам, проект закона предлагает оформить права,
которые уже существовали.
Благодаря "дачной амнистии", действовавшей до 1
марта текущего года, было узаконено 13 миллионов объектов по всей стране. Тем
не менее несколько миллионов граждан не успели этого сделать, не оформлены
около пяти миллионов объектов, уточнил парламентарий. "Мы предлагаем эту
амнистию продлить до 1 марта 2022 года", – обратился единоросс к
коллегам-депутатам.
Особое внимание в документе уделено цене объектов. По словам
Крашенинникова, правила, по которым регионы могут устанавливать предел
стоимости, должны действовать и дальше. Кроме того, уверен единоросс,
необходимо оформлять общие участки в садовых, дачных и других товариществах,
например, дороги и въезды.
"У нас есть норма, которая говорит об обязанности
органов местного самоуправления информировать население как нужно оформлять
объекты в упрощенном порядке. Также есть норма, которая говорит о том, что если
дом не больше двух этажей, если он небольшого количества метров, он также
оформляется в упрощенном порядке через декларацию", – напомнил законодатель.
Крашенинников подчеркнул, что законопроект восстанавливает
возникшие ранее права. Парламентарий назвал инициативу полезной как для граждан, так и для государства. Последнее
будет понимать, чем владеют люди.
Оформление прав на объекты нужно, помимо прочего, для
совершения сделок по ним: продать, передать по наследству. и прочее. Кроме того, необходимы адреса, по которым граждане могут получить медицинскую помощь. В случае
принятия законопроекта россияне смогут уже в ближайшее время оформить
собственность в упрощенном порядке.
Напомним, что "дачная амнистия" в нашей
стране начала действовать в 2006 году. За прошедшее время россияне
зарегистрировали в упрощенном порядке более 13,5 миллиона объектов
индивидуального жилищного строительства.