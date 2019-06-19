Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.Автоматическое генерирование индивидуальных заданий будет возможно благодаря переводу госэкзаменов в компьютерную форму. Это входит в число основных задач, перечисленных в докладе.Подобные технологии можно применять при проведении школьных олимпиад, отмечает РИА Новости.В настоящее время госэкзамены сдаются в письменном виде на бланке, который следует заполнять черной гелевой ручкой. Бланки затем сканируются. Компьютер проверяет тестовую часть, а эксперты – часть с развернутыми ответами. В 2019 году государственные экзамены сдают 750 000 учащихся.