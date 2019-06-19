Российская фигуристка Александра Степанова поделилась мнением. Она высказала свое отношение к Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Российская фигуристка Александра Степанова поделилась мнением. Она высказала свое отношение к Алине Загитовой и Евгении Медведевой.Сначала она дала пару комментариев на счет Жени. Она считает, что та повзрослела и стала более рассудительной. "Она сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок", – поделилась Степанова. Тем не менее, Саша отметила, что Медведева всегда рада всем ребятам, кого знает.Когда разговор зашел о Загитовой, то мнение кардинально поменялось. Она утверждает, что Алина для нее как раз еще ребенок. "Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было", – рассказала Степанова.Отметим, в минувшем сезоне Степанова завоевала серебро чемпионата Европы, Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева выиграла бронзу мирового первенства.Напомним, недавно Алина принимала участие в японском телешоу. Российская фигуристка продемонстрировала снимок торта, на создание которого у нее ушло всего десять минут. Как писали ранее , поклонники были восхищены новым открывшимся талантом у обожаемой фигуристки.