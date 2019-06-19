Звездная пара водит наивных поклонников за нос, и их брак – всего лишь
пиар-ход. Настя Каменских и Потап всех дурят: именно так считает скандальный блогер Лена Миро.
Звездная пара водит наивных поклонников за нос, и их брак – всего лишь
пиар-ход. Настя Каменских и Потап всех дурят: именно так считает скандальный блогер Лена Миро.
Блогер
назвала свадьбу Потапа и Насти Каменских в своем микроблоге в ЖЖ очередным
маркетинговым ходом. Она раскритиковала певицу и ее продюсера.
"Как, не имея ни
голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это
– талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем – нужно уметь", – заявила Миро. По ее словам, Потап – отличный менеджер, который успешно продает и
продюсирует Настю Каменских.
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