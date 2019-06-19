Звездная пара водит наивных поклонников за нос, и их брак – всего лишь пиар-ход. Настя Каменских и Потап всех дурят: именно так считает скандальный блогер Лена Миро.

Звездная пара водит наивных поклонников за нос, и их брак – всего лишьпиар-ход. Настя Каменских и Потап всех дурят: именно так считает скандальный блогер Лена Миро.Блогерназвала свадьбу Потапа и Насти Каменских в своем микроблоге в ЖЖ очередныммаркетинговым ходом. Она раскритиковала певицу и ее продюсера."Как, не имея ниголоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это– талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем – нужно уметь", – заявила Миро. По ее словам, Потап – отличный менеджер, который успешно продает ипродюсирует Настю Каменских.Материал дополняется