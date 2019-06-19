Анна Семенович выложила в Instagram новые ролики. Звезда приоткрыла завесу своей личной жизни.
Анна Семенович выложила в Instagram новые ролики. Звезда приоткрыла завесу своей личной жизни.
Бывшая солистка группы "Блестящие" сняла видео, где видно, что она лежит под капельницей. "Ну вот, долечиваю свое отравление, все убираю, всю бячку", – поделилась певица.
Перед этим у нее случился неприятный казус. Сначала у нее убежал кофе, еще у нее разбилась бутылка "Боржоми" прямо об мраморный пол. Она разлетелась на мельчайшие осколки, которые порезали Анне ногу. Но Семенович не отчаивается. "У меня есть тюльпаны, фрукты, день позитивный и прекрасный", – смеется светская львица.
Потом телеведущая призналась, что она фанатка шелковицы. Помимо этого она обожает яблоки, голубику и мандарины. По ее мнению, очень важно питаться правильно. "В здоровом теле – здоровый дух", – отмечает знаменитость.
Ягоды шли дополнением к овсяной каше на овсяном молоке и итальянскому пармезану. Анна отмечает, что очень любит сыр.
"Но позволяю его себе немного, только утром несколько кусочков", – сетует Семенович.
Звезда также рассказала, что сейчас она придерживается интервального голодания. Между ужином и завтраком она не ест 16 часов, лишь пьет воду.