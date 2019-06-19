Анна Семенович выложила в Instagram новые ролики. Звезда приоткрыла завесу своей личной жизни.

Анна Семенович выложила в Instagram новые ролики. Звезда приоткрыла завесу своей личной жизни.Бывшая солистка группы "Блестящие" сняла видео, где видно, что она лежит под капельницей. "Ну вот, долечиваю свое отравление, все убираю, всю бячку", – поделилась певица.Перед этим у нее случился неприятный казус. Сначала у нее убежал кофе, еще у нее разбилась бутылка "Боржоми" прямо об мраморный пол. Она разлетелась на мельчайшие осколки, которые порезали Анне ногу. Но Семенович не отчаивается. "У меня есть тюльпаны, фрукты, день позитивный и прекрасный", – смеется светская львица.Потом телеведущая призналась, что она фанатка шелковицы. Помимо этого она обожает яблоки, голубику и мандарины. По ее мнению, очень важно питаться правильно. "В здоровом теле – здоровый дух", – отмечает знаменитость.Ягоды шли дополнением к овсяной каше на овсяном молоке и итальянскому пармезану. Анна отмечает, что очень любит сыр."Но позволяю его себе немного, только утром несколько кусочков", – сетует Семенович.Звезда также рассказала, что сейчас она придерживается интервального голодания. Между ужином и завтраком она не ест 16 часов, лишь пьет воду.