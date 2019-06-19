В немецком Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Инна Дериглазова заняла второе место в фехтовании на рапирах.

В немецком Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Инна Дериглазова заняла второе место в фехтовании на рапирах.Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова дошла до финала, где уступила итальянке Элизе Ди Франчески 8:15. Бронзовые награды достались двум спортсменкам — итальянке Аличе Вольпи и француженке Исаоре Тибю.Серебряная медаль Дериглазовой стала третьей наградой, завоеванной нашими спортсменами. Ранее бронзовыми призерами стали Софья Великая (сабля) и Алексей Черемисин (рапира).