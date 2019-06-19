Ляйсан Утяшева выложила на своей странице в Instagram новый пост. Российская спортсменка поразила аудиторию своими колоссальными изменениями.

Ляйсан Утяшева выложила на своей странице в Instagram новый пост. Российская спортсменка поразила аудиторию своими колоссальными изменениями.Звезда выложила видео с бэкстейджем с фотосессии. "Немного любви к работе, моде и переменам. P. S. Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!", – написала спортсменка, подразумевая Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".Супруга Павла воли на этот раз предстала в абсолютно непривычном для себя амплуа – в образе длинноволосой блондинки. Она сменила два наряда: кожаную юбку и белую блузку с галстуком на полностью кожаный комплект из мини-шорт и жакета.Как сообщает , Поклонники крайне удивились таким переменам, их точно никто не мог ожидать. Многие даже не узнали Ляйсан. "Класс, а кто на видео?", "Ой! Думаю, зачем вы другую девушку выкладываете", – поражались фанаты.Новый цвет волос пришелся очень по душе поклонникам знаменитости. "Наповал! Сногсшибательное преображение!", "Это эстетический катарсис! Возвращение Дейенерис!", "Вы затмили всех супермоделей", – восхищались обожатели."Ляйсан – блондинка? Это шок, но это прекрасное исполнение стилистов", – подытожила подписчица.Напомним, недавно у дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой было день рождения. Малышке исполнилось четыре года. Как писали ранее , родители устроили в честь именинницы грандиозный праздник.