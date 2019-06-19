Нападающий команды Сент-Луис Блюз Иван Барбашев упал с пожарной машины во время парада в честь победы клуба в Кубке Стэнли. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

Нападающий команды "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время парада в честь победы клуба в Кубке Стэнли. Видеозапись инцидента появилась в Сети.В ролике, снятом очевидцами, можно увидеть, как хоккеист стоит на краю пожарной машины и кричит лозунги. Внезапно автомобиль трогается, спортсмен теряет равновесие и падает. На помощь к Ивану Барбашеву спешат очевидцы.Напомним, что в ночь на 13 июня команда "Сент-Луис Блюз" одержала победу над клубом "Бостон" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда впервые в истории стала обладателем почетного приза, подчеркивает .