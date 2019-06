Энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E) предстоит выплатить один миллиард долларов в качестве компенсации за свою вину в самом крупном и смертоносном пожаре в истории штата Калифорния.

Энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E) предстоит выплатить один миллиард долларов в качестве компенсации за свою вину в самом крупном и смертоносном пожаре в истории штата Калифорния. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление компании.В мае текущего года пожарная служба Калифорнии назвала компанию Pacific Gas and Electric виновницей самого крупного пожара в истории Калифорнии, установив, что причиной возгорания стали линии электропередач, принадлежащие PG&E.По данным The Wall Street Journal, Pacific Gas and Electric дала согласие выплатить компенсации нескольким городам, округам и компаниям, подавшим против нее иск из-за пожаров, произошедших в 2015, 2017 и 2018 годах.Компенсацию должен одобрить суд по делам о банкротстве в рамках плана по реорганизации компании, сообщает РИА Новости.В январе текущего года Pacific Gas and Electric подала заявку о защите от банкротства из-за возникших финансовых проблем. Руководство компании заявило, что общая компенсация за пожары 2017 и 2018 годов превысила 30 миллиардов долларов.В ноябре 2018 года в результате лесных пожаров в штате Калифорния 85 человек погибли, было разрушено порядка 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и свыше четырех тысяч других строений. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые власти штата запрещают убирать с целью сохранения естественных природных условий.