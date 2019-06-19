Полузащитник Фейеноорда и сборной Голландии Тонни Вильена может продолжить карьеру в Краснодаре. Футболист также заинтересован в переходе в российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Голландии Тонни Вильена может продолжить карьеру в "Краснодаре". Футболист также заинтересован в переходе в российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов.Новый тренер "Фейеноорда" Яп Стам хотел бы, чтоб 24-летний Вильена остался в команде. В прошлом году Тонни был одним из лидеров роттердамцев. В 33 матчах он забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач, информирует Чемпионат.com."Краснодар" рассчитывает за счет приглашения голландца решить проблемы в центре полузащиты. В мае команду покинул Шарль Каборе, а затем получил травму и выбыл из строя на продолжительный срок Юрий Газинский.