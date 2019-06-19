Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов Америки. Об этом на слушаниях в сенате заявил специальный представитель по Украине Курт Волкер.

Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов Америки. Об этом на слушаниях в сенате заявил специальный представитель по Украине Курт Волкер.Ранее в министерстве обороны США озвучили, что объем военной помощи Киеву с 2014 года составил полтора миллиарда долларов, напоминает телеканал "Россия 24".Волкер в свою очередь заметил, что Украине пора бы покупать оружие у американцев. При этом Волкер не сообщил, о каких именно видах вооружения идет речь. Но отметил, что в перспективе необходимо рассмотреть возможности поставок систем ПВО, противотанковых ракет и антиснайперских систем.