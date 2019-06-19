Артист и
телеведущий Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала Чикен Карри. Он сделал интимное признание певице Лолите Милявской.
Артист и
телеведущий Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Он сделал интимное признание певице Лолите Милявской.
В рамках шоу комику
пришлось сделать непростой выбор. Мусагалиеву предложили либо удалить
все приложения с телефона кроме Instagram,
либо очень пошло пошутить над Лолитой Милявской.
Азамат Мусагалиев
выбрал вариант с певицей. Он позвонил исполнительнице и произнес фразу: "Когда
я слышу ваш голос, мне хочется трогать себя внизу. Спасибо вам огромное".
была
явно ошарашена непристойностью, но виду не показала. Возможно, она догадалась,
что артист шутит и решила отреагировать невозмутимо. Певица взаимно
поблагодарила комика и узнала, есть ли у того к ней какое-то конкретное
предложение по съемке.
"Да теперь. Я бы пригласил вас в шоу "Где логика?" или
даже в "Однажды в России", – ответил Азамат Мусагалиев. "Очень хорошее шоу,
правда, я иногда его посматриваю", – в свою очередь отметила Как писали
"Дни.ру", довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьма
провокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр"
довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпуск
юмористического шоу.