Артист и телеведущий Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала Чикен Карри. Он сделал интимное признание певице Лолите Милявской.

Артист ителеведущий Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Он сделал интимное признание певице Лолите Милявской.В рамках шоу комикупришлось сделать непростой выбор. Мусагалиеву предложили либо удалитьвсе приложения с телефона кроме Instagram,либо очень пошло пошутить над Лолитой Милявской.Азамат Мусагалиеввыбрал вариант с певицей. Он позвонил исполнительнице и произнес фразу: "Когдая слышу ваш голос, мне хочется трогать себя внизу. Спасибо вам огромное".былаявно ошарашена непристойностью, но виду не показала. Возможно, она догадалась,что артист шутит и решила отреагировать невозмутимо. Певица взаимнопоблагодарила комика и узнала, есть ли у того к ней какое-то конкретноепредложение по съемке."Да теперь. Я бы пригласил вас в шоу "Где логика?" илидаже в "Однажды в России", – ответил Азамат Мусагалиев. "Очень хорошее шоу,правда, я иногда его посматриваю", – в свою очередь отметила Как писали"Дни.ру", довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьмапровокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр"довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпускюмористического шоу.