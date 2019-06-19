Андрей Малахов заинтересовался кровавой драмой, которая
произошла в семье российского хоккеиста Максима Соколова. В программе Прямой
эфир телеканала Россия 1 с помощью анимации воссоздали момент убийства жены
спортсмена Ирины.
Андрей Малахов заинтересовался кровавой драмой, которая
произошла в семье российского хоккеиста Максима Соколова. В программе "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1" с помощью анимации воссоздали момент убийства жены
спортсмена Ирины.
Ток-шоу вышло в эфир накануне, тогда же оно было опубликовано
на YouTube. На 29-й минуте программы "Прямой эфир" продемонстрировали ролик, в
котором с помощью 3D-анимации проиллюстрировали одну из версий
Трагедия произошла 13 июня, в доме звезды спорта в поселке Новая
Романовка Ленинградской области. По версии следствия преступление мог совершить
15-летний сына убитой Арсений.
Подростка допросила полиция, мальчик путался в
показаниях. Изначально он рассказал, что его 18-летний брат Максим пришел к
нему с ножом и сказал, будто собирается зарезать его, а после заявил, что тот
планировал ритуальную расправу. Правоохранительные органы продолжают
расследование .