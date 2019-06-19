Андрей Малахов заинтересовался кровавой драмой, которая произошла в семье российского хоккеиста Максима Соколова. В программе Прямой эфир телеканала Россия 1 с помощью анимации воссоздали момент убийства жены спортсмена Ирины.

Андрей Малахов заинтересовался кровавой драмой, котораяпроизошла в семье российского хоккеиста Максима Соколова. В программе "Прямойэфир" телеканала "Россия 1" с помощью анимации воссоздали момент убийства женыспортсмена Ирины.Ток-шоу вышло в эфир накануне, тогда же оно было опубликованона YouTube. На 29-й минуте программы "Прямой эфир" продемонстрировали ролик, вкотором с помощью 3D-анимации проиллюстрировали одну из версийТрагедия произошла 13 июня, в доме звезды спорта в поселке НоваяРомановка Ленинградской области. По версии следствия преступление мог совершить15-летний сына убитой Арсений.Подростка допросила полиция, мальчик путался впоказаниях. Изначально он рассказал, что его 18-летний брат Максим пришел кнему с ножом и сказал, будто собирается зарезать его, а после заявил, что тотпланировал ритуальную расправу. Правоохранительные органы продолжаютрасследование .