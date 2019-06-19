Гела Месхи весь вечер развлекал молодую артистку Катрин Асси. Судя по всему, супруг актрисы Екатерины Климовой забыл о семейных невзгодах.

Гела Месхи весь вечер развлекал молодую артистку Катрин Асси.Судя по всему, супруг актрисы Екатерины Климовой забыл о семейных невзгодах.Актер Гела Месхи появился на закрытии кинофестиваля "Кинотавр".И если на красной дорожке красавец-мужчина был один, то за кулисами смотракомпанию ему составила знойная брюнетка.Сопровождала пока еще мужа Екатерины Климовой 28-летняяактриса Катрин Асси. Спутница Месхи известна зрителям только по одной роли –стюардессы Жанну Глушко в сериале "Улетный экипаж".Гела и Катрин весело болтали и с удовольствием позировали фотографам.Актеру явно нравилось проводить время в обществе красавицы. Он пожирал девушку глазами,нежно обнимал за талию и то и дело брал за руку. Об этом сообщает сайтНапомним, 41-летняя актриса подала наразвод с 33-летним актером Гелой Месхи. В Хамовническом суде Москвы пояснили,что иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Датасудебного заседания, на котором будет рассматриваться дело, пока не назначена.Климоваи Месхи прожили вместе пять лет. Пара воспитывает общую дочь – Изабеллу,девочке исполнилось три года. Также Геле удалось найти общий язык с тремядетьми от предыдущих браков.