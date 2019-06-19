Гела Месхи весь вечер развлекал молодую артистку Катрин Асси.
Судя по всему, супруг актрисы Екатерины Климовой забыл о семейных невзгодах.
Гела Месхи весь вечер развлекал молодую артистку Катрин Асси.
Судя по всему, супруг актрисы Екатерины Климовой забыл о семейных невзгодах.
Актер Гела Месхи появился на закрытии кинофестиваля "Кинотавр".
И если на красной дорожке красавец-мужчина был один, то за кулисами смотра
компанию ему составила знойная брюнетка.
Сопровождала пока еще мужа Екатерины Климовой 28-летняя
актриса Катрин Асси. Спутница Месхи известна зрителям только по одной роли –
стюардессы Жанну Глушко в сериале "Улетный экипаж".
Гела и Катрин весело болтали и с удовольствием позировали фотографам.
Актеру явно нравилось проводить время в обществе красавицы. Он пожирал девушку глазами,
нежно обнимал за талию и то и дело брал за руку. Об этом сообщает сайт
.
Напомним, 41-летняя актриса подала на
развод с 33-летним актером Гелой Месхи. В Хамовническом суде Москвы пояснили,
что иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Дата
судебного заседания, на котором будет рассматриваться дело, пока не назначена.
Климова
и Месхи прожили вместе пять лет. Пара воспитывает общую дочь – Изабеллу,
девочке исполнилось три года. Также Геле удалось найти общий язык с тремя
детьми от предыдущих браков.