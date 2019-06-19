Мещанский районный суд г. Москвы признал участников организованной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов...

«Мещанский районный суд г. Москвы признал участников организованной преступной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов.Как сообщалось ранее, злоумышленники были задержаны оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в предоставлении в кредитно-финансовые организации поддельных судебных приказов о взыскании денежных средств с граждан и юридических лиц, на основании которых со счетов последних списывались денежные суммы. Материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей.Очередная попытка похитить аналогичным способом денежные средства со счета одной из организаций не удалась подозреваемым по независящим от них причинам.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве были возбуждены и расследовались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159; частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе 12 обысков в жилищах фигурантов обнаружены и изъяты печати, документы, телефоны, электронные носители информации, а также персональные компьютеры и оргтехника, на которых изготавливались поддельные документы.Приговором Мещанского районного суда шестерым участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Организатор приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео