Мещанский районный суд г. Москвы признал участников организованной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов...
«Мещанский районный суд г. Москвы признал участников организованной преступной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов.
Как сообщалось ранее, злоумышленники были задержаны оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в предоставлении в кредитно-финансовые организации поддельных судебных приказов о взыскании денежных средств с граждан и юридических лиц, на основании которых со счетов последних списывались денежные суммы. Материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей.
Очередная попытка похитить аналогичным способом денежные средства со счета одной из организаций не удалась подозреваемым по независящим от них причинам.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве были возбуждены и расследовались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159; частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе 12 обысков в жилищах фигурантов обнаружены и изъяты печати, документы, телефоны, электронные носители информации, а также персональные компьютеры и оргтехника, на которых изготавливались поддельные документы.
Приговором Мещанского районного суда шестерым участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Организатор приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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