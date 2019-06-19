В экспертном сообществе бьют тревогу: переправа через Керченский пролив уменьшает глубину фарватера и может привести к возникновению огромного болота. Известный российский ученый-гидрогеолог призвал начать разбор Крымского моста.

В экспертном сообществе бьют тревогу: переправа через Керченский пролив уменьшает глубину фарватера и может привести к возникновению огромного болота. Известный российский ученый-гидрогеолог призвал начать разбор Крымского моста.Огромное сооружение стало фактически дамбой и перекрылотечение, нарушив водяной обмен между Азовским и Черным морями. "ВКерченском проливе будет болото", – цитирует издание"Обозреватель" российского ученого Юрия Медовара.По его словам, продолжается просадка уровня пролива иуменьшается глубина по фарватеру, где проходят суда. Ученый заявил, что к немуобращаются жители Керчи, которая находится в непосредственной близости отКрымского моста. "Спрашивают, как быть – они видят, как идет цветениеводы, как просаживается уровень", – заявил эксперт.Решить вопрос с переправой эксцентричный ученый призываетрадикально. "Надо разбирать к чертовой матери", – сказал он. Медоваруверен, что строительство Крымского моста было "колоссальной ошибкой"и что он якобы "никому там не нужен".Впрочем, к заявлениям Медовара стоит относиться с большойдолей скепсиса. С самого начала строительства он уверял, что возводитьпереправу нельзя, предсказывая разрушение переправы. Украинцам подобные пассажи– как бальзам на душу, поэтому "журналистская тропа" к ученому не зарастает.Кто-то воспринимает слова Медовара на веру, но большинствороссиян посмеиваются над громкими прогнозами ученого. В последнее время онпредостерегает от запуска железной дороги по . Ученыйутверждает, что конструкции Крымского моста могут не выдержать многотысячноймассы поездов.Другая популярная у украинцев байка – разрушение переправыгрязевым вулканом. Природную стихию, уверяет Медовар, обнаружили геологи изЮжного федерального университета. Если вулкан придет в движение, запростоснесет опору моста, заявлял эксперт.Ну а пока украинцы и им сочувствующие продолжают смаковатьодну другой нелепее байку, строители завершают возведение железной дороги по. Поезда соединят Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвойи Санкт-Петербургом. Первые составы проедут по переправе в декабре, купитьбилеты можно будет с сентября.