В экспертном сообществе бьют тревогу: переправа через Керченский пролив уменьшает глубину фарватера и может привести к возникновению огромного болота. Известный российский ученый-гидрогеолог призвал начать разбор Крымского моста.
В экспертном сообществе бьют тревогу: переправа через Керченский пролив уменьшает глубину фарватера и может привести к возникновению огромного болота. Известный российский ученый-гидрогеолог призвал начать разбор Крымского моста.
Огромное сооружение стало фактически дамбой и перекрыло
течение, нарушив водяной обмен между Азовским и Черным морями. "В
Керченском проливе будет болото", – цитирует издание
"Обозреватель" российского ученого Юрия Медовара.
По его словам, продолжается просадка уровня пролива и
уменьшается глубина по фарватеру, где проходят суда. Ученый заявил, что к нему
обращаются жители Керчи, которая находится в непосредственной близости от
Крымского моста. "Спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение
воды, как просаживается уровень", – заявил эксперт.
Решить вопрос с переправой эксцентричный ученый призывает
радикально. "Надо разбирать к чертовой матери", – сказал он. Медовар
уверен, что строительство Крымского моста было "колоссальной ошибкой"
и что он якобы "никому там не нужен".
Впрочем, к заявлениям Медовара стоит относиться с большой
долей скепсиса. С самого начала строительства он уверял, что возводить
переправу нельзя, предсказывая разрушение переправы. Украинцам подобные пассажи
– как бальзам на душу, поэтому "журналистская тропа" к ученому не зарастает.
Кто-то воспринимает слова Медовара на веру, но большинство
россиян посмеиваются над громкими прогнозами ученого. В последнее время он
предостерегает от запуска железной дороги по . Ученый
утверждает, что конструкции Крымского моста могут не выдержать многотысячной
массы поездов.
Другая популярная у украинцев байка – разрушение переправы
грязевым вулканом. Природную стихию, уверяет Медовар, обнаружили геологи из
Южного федерального университета. Если вулкан придет в движение, запросто
снесет опору моста, заявлял эксперт.
Ну а пока украинцы и им сочувствующие продолжают смаковать
одну другой нелепее байку, строители завершают возведение железной дороги по
. Поезда соединят Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой
и Санкт-Петербургом. Первые составы проедут по переправе в декабре, купить
билеты можно будет с сентября.