Андрей Малахов не мог пропустить скандальную тему. Телеведущий взял интервью у основателя группы На-На. Представители продюсера отметили, что во время беседы с шоуменом Бари Алибасов был не в себе из-за лекарств.

Андрей Малахов не мог пропустить скандальную тему. Телеведущийвзял интервью у основателя группы "На-На". Представителипродюсера отметили, что во время беседы с шоуменом Бари Алибасов был нев себе из-за лекарств.В Сети появился анонс очередного выпуска программы "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов и Бари Алибасов, которого только чтовыписали из НИИ имени Склифосовского, пообщались на камеру.В разговоре с телевизионщиком основатель группы "На-На" вел себя странно: казалось, нес околесицу и плохо ориентировался в происходящем. Создалось впечатление, что Малахов заставляет беспомощного собеседника собраться с мыслями и выдавить из себя хоть одно связное предложение.Вот, например, как Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна: "В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мнеповернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит..."Комментировать поведение продюсера пришлось егопиар-менеджеру Вадиму Горжанкину. Он пояснил, что во время интервьюс Андреем Малаховым был накачан сильнодействующими седативными препаратами."Следовательно, окончательно еще не пришел в себя. Внекоторые моменты он мог не отдавать отчет своим словам", – цитирует представителя