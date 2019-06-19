Следственная группа по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года объявила имена подозреваемых. Среди них четыре человека, всех обвиняют в убийстве. Об этом рассказали представители Объединенной следственной группы по расследованию причин трагедии.
Следственная группа по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года объявила имена подозреваемых. Среди них четыре человека, всех обвиняют в убийстве. Об этом рассказали представители Объединенной следственной группы по расследованию причин трагедии.
В числе подозреваемых четыре человека – бывший министр
обороны Донецкой республики Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Леонид
Харченко и Сергей Дубинский. Всем четверым инкриминируется убийство. Об этом на
пресс-конференции сообщил руководитель центрального департамента уголовных
расследований полиции Нидерландов Улберт Паулиссен.
Сообщается, что судебный процесс над обвиняемыми начнется в
марте 2020 года. При этом фигурантов может быть больше, но их точное количество
не раскрывается.
В ближайшее время обвинения в катастрофе MH17 будут
предъявлены обвиняемым. Речь идет о доставке зенитно-ракетного комплекса
"Бук" в Донбасс летом 2014 года.
Также в Нидерландах сообщило выдаче международных ордеров
на арест Гиркина, Дубчинского, Пулатова и Харченко. Стоит отметить, что Москва
неоднократно отвергала обвинения в свой адрес и называла выводы западных
экспертов голословными.
Напомним, что был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Пассажирами злополучного рейса
были 298 человек, выживших в катастрофе не было. Большинство погибших – подданные
Нидерландов.
Украина бросилась обвинять в трагедии Россию. В прошлом году
в Минобороны прошел брифинг, на котором представители российской армии
рассказали о принадлежности сбившей ракеты. По данным военных, изделие
стояло на вооружении украинской армии.
В доказательство военное ведомство предоставило
необходимые документы. Они гласят, что ракета, уничтожившая лайнер, находилась
на территории Украины со второй половины 1980-х годов.