Следственная группа по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года объявила имена подозреваемых. Среди них четыре человека, всех обвиняют в убийстве. Об этом рассказали представители Объединенной следственной группы по расследованию причин трагедии.

Следственная группа по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года объявила имена подозреваемых. Среди них четыре человека, всех обвиняют в убийстве. Об этом рассказали представители Объединенной следственной группы по расследованию причин трагедии.В числе подозреваемых четыре человека – бывший министробороны Донецкой республики Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, ЛеонидХарченко и Сергей Дубинский. Всем четверым инкриминируется убийство. Об этом напресс-конференции сообщил руководитель центрального департамента уголовныхрасследований полиции Нидерландов Улберт Паулиссен.Сообщается, что судебный процесс над обвиняемыми начнется вмарте 2020 года. При этом фигурантов может быть больше, но их точное количествоне раскрывается.В ближайшее время обвинения в катастрофе MH17 будутпредъявлены обвиняемым. Речь идет о доставке зенитно-ракетного комплекса"Бук" в Донбасс летом 2014 года.Также в Нидерландах сообщило выдаче международных ордеровна арест Гиркина, Дубчинского, Пулатова и Харченко. Стоит отметить, что Москванеоднократно отвергала обвинения в свой адрес и называла выводы западныхэкспертов голословными.Напомним, что был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Пассажирами злополучного рейсабыли 298 человек, выживших в катастрофе не было. Большинство погибших – подданныеНидерландов.Украина бросилась обвинять в трагедии Россию. В прошлом годув Минобороны прошел брифинг, на котором представители российской армиирассказали о принадлежности сбившей ракеты. По данным военных, изделиестояло на вооружении украинской армии.В доказательство военное ведомство предоставилонеобходимые документы. Они гласят, что ракета, уничтожившая лайнер, находиласьна территории Украины со второй половины 1980-х годов.