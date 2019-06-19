Американский телеведущий Джимми Киммел запустил необычный флешмоб – дети должны кидать сыр в своих родителей и записывать их реакцию на видео. Самые яркие ролики появились в эфире популярного телешоу.

Американский телеведущий Джимми Киммел запустил необычный флешмоб – дети должны кидать сыр в своих родителей и записывать их реакцию на видео. Самые яркие ролики появились в эфире популярного телешоу.Накануне Дня отца команда ведущего предложила детям по всему миру принять участие в необычной акции – бросить сыр в своего родителя и записать его реакцию на видео. Телевизионщики получили сотни забавных роликов. Самые яркие из них показали в эфире в понедельник, 17 июня.Джимми Киммел рассказал зрителям, что вдохновением для флешмоба послужила другая популярная акция. "На протяжении многих лет мы просим детей делать неожиданные вещи со своими родителями. И в этом году мы решили собрать видео, на которых ребята бросают сыр в отцов. Это ответ на тот популярный флешмоб, когда родители кидали кусками сыра в своих детей", – отметил телеведущий.