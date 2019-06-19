Деятельность организованной группы пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях с доходом свыше 37 миллионов рублей.По имеющейся информации, злоумышленники, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процентов.Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержаны мужчина и три женщины возрасте от 34 до 47 лет.В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк