Документы подозрений не вызвали и гражданину был выдан кредит в размере 3 миллионов рублей...

Сотрудники ОУР ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хищении 3 миллионов рублей путем мошенничества в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что в дополнительный офис банка в Газетном переулке для получения кредита обратился гражданин, который представил копию трудовой книжки и справку о доходах. Документы подозрений не вызвали и гражданину был выдан кредит в размере 3 миллионов рублей.В дальнейшем после невыполнения заемщиком своих обязательств по оплате задолженности по кредитному договору сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения было выявлено, что предоставленные гражданином документы являются фиктивными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 42-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник предоставил в банк заведомо ложные документы для получения кредита. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60