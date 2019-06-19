Злоумышленник путем отжатия входной двери проник в помещение магазина и, вскрыв отверткой металлический ящик, похитил из него денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из сейфа магазина.В территориальный отдел полиции поступила информация о срабатывании сигнализации в одном из магазинов на Рабочей улице. К прибывшим на место происшествия полицейским с сообщением о краже обратилась 21-летняя девушка – директор магазина.Полицейские установили, что неизвестный путем отжатия входной двери проник в помещение магазина и, вскрыв отверткой металлический ящик, похитил из него денежные средства. Ущерб составил 17 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Международной улице задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60