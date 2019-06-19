Звезда опубликовала новый снимок в соцсетях. Между тем подписчики Надежды Михалковой обратили внимание не значительную деталь, которую знаменитость хотела скрыть.

Звезда опубликовала новый снимок в соцсетях. Между темподписчики Надежды Михалковой обратили внимание не значительную деталь, которуюзнаменитость хотела скрыть.В личном Instagram актриса опубликовала свежее фото с испанскогокурорта. Звезда позирует у бассейна,Надежда Михалкова облачена в скромный купальник, а ееголову венчает соломенная шляпка."Честно признаюсь – отдыхать я не умею. Ну это же видно пофотографии", – написала знаменитость ниже.Однако подписчики жалобам артистки не поверили.Внимательные пользователи Сети, обнаружили, что держит в руках атрибуты хорошей вечеринки – бокал вина и сигарету. Звезда предусмотрительно закрыла их стикером в виде чашки кофе, однако забыла заретушировать дым и оставила торчать ножку от бокала."Чашка кофе сигаретускрывает 🤣🤣🤣желаю всем так отдыхать!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ножка от бокала видна 😂😂🔥", "Сигарета и вино) Надя 🌸", "😂 Отчего же..) Техника " один бокалкофе" освоена прекрасно! 👍", – смеялись в комментариях интернет-обыватели.Напомним, вместе с детьми – 8-летней Нинойи 6-летним Иваном – уехала в Испанию на отдых. С отцом своих отпрысков продюсеромРезо Гигинеишвили артистка развелась в октябре 2017 года. Несмотря на разрывэкс-супруги продолжают общаться. Ради детей знаменитости поддерживают дружеский контакт.