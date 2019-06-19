Днем 19 июня следственная группа из Нидерландов озвучила обвинения в катастрофе рейса MH17, которая произошла летом 2014 года в Донбассе. У некоторых экспертов сложилось впечатление, что они намеренно запутывают следы.

Днем 19 июня следственная группа из Нидерландов озвучила обвинения в катастрофе рейса MH17, которая произошла летом 2014 года в Донбассе. У некоторых экспертов сложилось впечатление, что они намеренно запутывают следы.С момента крушения пассажирского Boeing рейса MH17 в Донбассе прошло уже почти пять лет. Все это время международная группа следователей, расположенная в Нидерландах, устанавливает все обстоятельства произошедшего. И ни одной версии, которая бы бы не противоречила обнаруженным доказательствам или здравому смыслу, ими озвучено пока не было.Ситуация обостряется тем, что за все это время общественности так и не были представлены данные, сохраненные на бортовых самописцах лайнера. Некоторые эксперты считают, что расследователи намеренно запутывают следы и предъявляют обвинения гражданам России, чтобы отвлечь внимание людей от этого факта."У меня есть информация из именно малайзийского СМИ, что малайзийский эксперт слышал записи своими ушами – по поводу по крайней мере речевого ящика вот этого боинга – рейс МН-17. Малазийский эксперт. И он один момент отметил. Это тоже опубликовано. И после этого передали черные ящики по непонятной причине, и Малайзию после этого уже не допускали", – цитирует телеканал "" независимого технического эксперта, члена Ассоции технических экспертов России Юрия Антипова.По его словам, позиция Нидерландов заключается в том, чтобы отвести подозрения от самих себя. "Я уже имею достаточно объективные факты, однозначно говорящие о том, что самолет был взорван. А раз он взорван, значит, он взлетал с аэродрома Голландии, и значит голландцы несут полную ответственность фактически за этот инцидент. Что они допустили выпуск со своего аэродрома в небо заминированного самолета", – уверен специалист.Он добавил, что причастны к произошедшему и американские власти. "США, напомню, объявили буквально в первые часы, что у них есть снимки со спутника, где показана ракета, как она летит, откуда летит и так далее. Никто за пять лет не видел этих снимков. То есть если бы там действительно что-то было у них, это было бы уже давно показано. Это просто для того, чтобы прикрыть свои действия в этой спецоперации", – уверен он.Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Никто не выжил.Практически в первые часы после катастрофы в Киев и Вашингтон обвинили в произошедшем защитников Донбасса. При этом технических средств для удара по летящему на такой высоте самолету у ополчения не было. В связи с этим Запад заявил о причастности к произошедшему Россию, которая якобы предоставила добровольцам систему ПВО "Бук".Однако дальнейшие исследования показали, что такая же система находилась в тот момент в районе крушения с украинской стороны. Следы поражения на обшивке Boeing также указывают на то, что самолет сбила устаревшая ракета, давно снятая с вооружения в России и списанная со всех складов. Когда был объявлен бортовой номер этой ракеты довольно быстро удалось выяснить, что она со второй половины 1980-х годов находилась на территории Украины.Однако все это не заставило следственную группу изменить своего мнения. Общественности дается крайне скупой объем информации через большие промежутки времени.