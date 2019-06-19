Артист опубликовал видео из салона самолета, на котором возвращался
с детьми из Болгарии. Филипп Киркоров счастлив, что остался жив.
Артист опубликовал видео из салона самолета, на котором возвращался
с детьми из Болгарии. Филипп Киркоров счастлив, что остался жив.
В ролике видно, как воздушное судно ударилось о посадочную полосу,
а потом взлетело для захода на второй круг. На опубликованных кадрах Филипп
Киркоров заходит на борт лайнера, а затем снимает посадку через иллюминатор.
Судя по видео, в момент касания земли самолет трясет, слышны крики
пассажиров, а затем лайнер вновь идет на подъем. Ролик с инцидентом король
российской эстрады сопроводил благодарностью пилотам рейса из Варны за
профессионализм и слаженность действий, передает телеканал
"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!
Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА – МОСКВА авиакомпании S7 за
профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!" – приводит
подпись музыканта к видео Артист особо подчеркнул, что
полет мог закончиться и по-другому.
Однако
слова опровергли в пресс-службе аэропорта. Так, представитель
"Домодедово" заявил, что сведения о ЧП при приземлении данного рейса из
Болгарии не соответствуют действительности. Он заверил, что и посадка, и
руление самолета до его стоянки были осуществлены штатно.
Пресс-служба
авиакомпании S7 тоже не подтвердила информацию о жесткой посадке, озвученную . Однако
представитель S7 сообщила, что командир лайнера решил выполнить уход на
второй круг из-за ветра.