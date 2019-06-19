Артист опубликовал видео из салона самолета, на котором возвращался с детьми из Болгарии. Филипп Киркоров счастлив, что остался жив.

Артист опубликовал видео из салона самолета, на котором возвращалсяс детьми из Болгарии. Филипп Киркоров счастлив, что остался жив.В ролике видно, как воздушное судно ударилось о посадочную полосу,а потом взлетело для захода на второй круг. На опубликованных кадрах ФилиппКиркоров заходит на борт лайнера, а затем снимает посадку через иллюминатор.Судя по видео, в момент касания земли самолет трясет, слышны крикипассажиров, а затем лайнер вновь идет на подъем. Ролик с инцидентом корольроссийской эстрады сопроводил благодарностью пилотам рейса из Варны запрофессионализм и слаженность действий, передает телеканал"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА – МОСКВА авиакомпании S7 запрофессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!" – приводитподпись музыканта к видео Артист особо подчеркнул, чтополет мог закончиться и по-другому.Однакослова опровергли в пресс-службе аэропорта. Так, представитель"Домодедово" заявил, что сведения о ЧП при приземлении данного рейса изБолгарии не соответствуют действительности. Он заверил, что и посадка, ируление самолета до его стоянки были осуществлены штатно.Пресс-службаавиакомпании S7 тоже не подтвердила информацию о жесткой посадке, озвученную . Однакопредставитель S7 сообщила, что командир лайнера решил выполнить уход навторой круг из-за ветра.