Громкий скандал в мире большого спорта. Сегодня Мишель Платини — легендарный футболист и бывший глава УЕФА — был задержан во Франции. Он находится в полицейском участке в пригороде Парижа. Следователи допрашивают его, чтобы узнать, законно ли Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Ведь на это претендовали США, которые были очень раздражены тем, что их заявку не поддержали.

Громкий скандал в мире большого спорта. Сегодня Мишель Платини — легендарный футболист и бывший глава УЕФА — был задержан во Франции. Он находится в полицейском участке в пригороде Парижа. Следователи допрашивают его, чтобы узнать, законно ли Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Ведь на это претендовали США, которые были очень раздражены тем, что их заявку не поддержали.Бывший президент УЕФА Мишель Платини мог получить 5 миллионов долларов за поддержку катарской заявки, считает французская прокуратура. Дело не обошлось без сговора и политического давления. И якобы только благодаря этому, по версии следователей, Доха стала хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года.Мишеля Платини вызвали на допрос в качестве свидетеля, но сразу по приходу в здание центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, его взяли под стражу. Задержали и бывшую советницу французского президента Николя Саркози Софи Дион, допросили секретаря Елисейского дворца Клода Геана — у него теперь гибкий статус свободного подозреваемого.Прокуратуру заинтересовало то, что все они в ноябре 2010-го собрались в Елисейском дворце за месяц до избрания страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. На званом ужине был экс-президент Франции Николя Саркози и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани. Туда же пригласили и бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера."Господин Саркози спросил его, может ли он и кто-то еще проголосовать за Катар и тогда четыре голоса изменились", — сказал Геан.Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гари Линекер назвал очередной виток скандала печальным событием."Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас", — написал Линекер в своем аккаунте в Twitter.Мишель Платини начинал с самых низов, он стал звездой французского футбола, капитаном сборной, чемпионом Европы 1984 года и лучшим французским футболистом XX века по версии издания France Football. Трижды президент УЕФА Платини в 2015-м был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет за коррупционный скандал, швейцарские власти обвинили его в получении двух миллионов франков от коллеги президента ФИФА Йозефа Блаттера. Обвинения тогда возмутили Платини."Я, как человек, который искренне любит ФИФА, и восхищается историей организации, чувствую себя оскорбленным. Я чувствую отвращение и это мне надоело. Хватит – значит хватит", — заявил он.Из-за скандала Блаттер тогда не стал переизбираться на пост главы международной федерации футбола. Его тоже временно отстранили от футбольного мира.За несколько дней до голосования начались громкие аресты, чиновников задерживали прямо в отеле, выводили в наручниках. Те прятали лицо. Но обвинения против Платини швейцарская прокуратура в прошлом году все же сняла — не хватило улик.Если они найдутся у французских коллег, Платини за коррупцию могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Правда адвокаты уверяют, чаще всего такие дела заканчиваются штрафом, или как максимум — дают короткий условный срок.