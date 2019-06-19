Полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил 83-летнюю старушку, которая переходила дорогу.

В Великобритании полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил 83-летнюю старушку, которая переходила дорогу. О происшествии сообщило издание The Sun.Врачи оценивают состояние Ирен Мэйор как тяжелое. Старушка была доставлена в больницу с переломом тазовых костей и многочисленными травмами, передает РИА Новости.Как уточняется, полицейский на мотоцикле ехал по встречной полосе перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт и, расчищая дорогу от других машин, освобождал им путь.Герцога и герцогиню шокировало произошедшее. Они отправили пострадавшей букет цветов и письмо, выражая грусть по поводу случившегося. Также они изъявили желание посетить пожилую женщину, если она не будет возражать.