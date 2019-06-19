Накануне певица Микелла Абрамова представила совместный трек с исполнителем Ержаном Максимом. Песня вызвала положительные отклики со стороны многих пользователей. Читатели Дни.ру не согласились с мнением большинства.

Накануне певица Микелла Абрамова представила совместный трек с исполнителем Ержаном Максимом. Песня вызвала положительные отклики со стороны многих пользователей. Читатели "Дни.ру" не согласились с мнением большинства.В минувший вторник, 18 июня, дочь певицы Алсу сообщила радостную новость своим подписчикам. Вместе с другим участником проекта "Голос.Дети" Ержаном Максимом она записала композицию под названием "Эта любовь".В комментариях к ролику пользователи пришли в восхищение от таланта юных исполнителей. "Волшебно, и пусть все услышат невероятный голос и тембр Микеллы", "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала немалый путь! Удачи тебе во всем!", – писали восторженные комментаторы.С мнением большинства не согласились читатели издания "Дни.ру". Один из пользователей заявил, что голос Микеллы Абрамовой могли специально обработать, а голос ее коллеги – приглушить. "У девочки нет и не будет никакого голоса", – поддержал его другой комментатор.Материал дополняется.