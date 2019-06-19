Опубликованное певцом в Instagram странное фото
вызвало бурные осуждения в Сети. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесли
вердикт.
Опубликованное певцом в Instagram странное фото
вызвало бурные осуждения в Сети. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесли
вердикт.
Диагноз артисту поставили в Telegram-канале Dark Cosmo. Его авторы
отметили, что сделал это профессиональный психолог.
"О, какой великолепный пример амбивалентности
(двойственности)! Тут и нарциссическая зацикленность на себе – “Посмотрите, я
прекрасен! Всем не хватит. Дайте два!" – и невротическая нестабильность
бесконечных отражений – "Никто не поймет меня настоящего" – и щепотка
брутальности в виде оголенного торса и грязных (загорелых?) стоп как дань всем
стереотипам сразу", – цитирует специалиста Telegram-канал.
"И в продолжение
сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма – одна голова на плечах –
хорошо, две еще лучше", – прокомментировал свой пост Далее
он добавил, что поспать ему так и не удалось, поэтому он пошел работать.
Напомним, последние несколько месяцев были непростыми для . Певец сломал ногу и ему пришлось делать операцию, после которой
пройти курс реабилитации. Исполнитель мужественно переносил все сложности. Но здоровье идет на поправку: недавно артист рискнул
сесть на велосипед. Он признался, что просто рвется в теплую погоду на
набережные столицы.