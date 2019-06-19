Опубликованное певцом в Instagram странное фото вызвало бурные осуждения в Сети. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесли вердикт.

Опубликованное певцом в Instagram странное фотовызвало бурные осуждения в Сети. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесливердикт.Диагноз артисту поставили в Telegram-канале Dark Cosmo. Его авторыотметили, что сделал это профессиональный психолог."О, какой великолепный пример амбивалентности(двойственности)! Тут и нарциссическая зацикленность на себе – “Посмотрите, япрекрасен! Всем не хватит. Дайте два!" – и невротическая нестабильностьбесконечных отражений – "Никто не поймет меня настоящего" – и щепоткабрутальности в виде оголенного торса и грязных (загорелых?) стоп как дань всемстереотипам сразу", – цитирует специалиста Telegram-канал."И в продолжениесегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма – одна голова на плечах –хорошо, две еще лучше", – прокомментировал свой пост Далееон добавил, что поспать ему так и не удалось, поэтому он пошел работать.Напомним, последние несколько месяцев были непростыми для . Певец сломал ногу и ему пришлось делать операцию, после которойпройти курс реабилитации. Исполнитель мужественно переносил все сложности. Но здоровье идет на поправку: недавно артист рискнулсесть на велосипед. Он признался, что просто рвется в теплую погоду нанабережные столицы.