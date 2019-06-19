Правоохранители восточного округа штата Пенсильвания (США) сообщили об изъятии в порту Филадельфии порядка 16,5 тонны кокаина на сумму, превышающую миллиард долларов.

Правоохранители восточного округа штата Пенсильвания (США) сообщили об изъятии в порту Филадельфии порядка 16,5 тонны кокаина на сумму, превышающую миллиард долларов. Такая информация появилась на странице местной прокуратуры в Twitter.Как уточняется, кокаин был изъят с большого судна в порту Packer Marine. За всю историю восточного округа Пенсильвания это самый большой объем изъятых наркотиков.Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять более миллиарда долларов.В настоящее время экипаж судна задержан. Всем предъявлены обвинения. Прокуратура проводит расследование инцидента, сообщает РИА Новости.