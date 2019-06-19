Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина выложила в своем Instagram новый пост. Ее высказывание спровоцировало новую волну недовольства.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина выложила в своем Instagram новый пост. Ее высказывание спровоцировало новую волну недовольства.Украинский режиссер посвятила пост человеческой трусости. Она назвала ее самой жизнеспособной чертой. По ее словам, она каждый день сталкивается с ней в самых различных проявлениях."Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. Быть благонадежным и честным пионером, но надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших", – пишет Нателла.Также она добавила, чтокогда все вокруг лгут, отыскать правду в себе сложно. Завершила она тираду хэштегом #ничего личного.Одни из первых комментаторов стал Сергей Лазарев. "Золотые слова", – иронично подметил певец."Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду", – язвительно ответила Крапивина.Дальше уже активно писать начали подписчики. Многие заметили, что продюсер посвятила пост нашумевшему скандалу, а ее высказывания напрямую относятся к Сергею. "Вот честно, ваши разборки надоели. Постоянно команды Светы с кем-то выясняет отношения и при этом публично!", – негодует поклонница.