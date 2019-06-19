Количество обращений к Владимиру Путину приближается к миллиону. Перед прямой линией люди звонят, присылают СМС, записывают видеовопросы. В основном россиян волнуют проблемы ЖКХ, здравоохранения, образования, а также развития малого и среднего предпринимательства.

Количество обращений к Владимиру Путину приближается к миллиону. Перед "Прямой линией" люди звонят, присылают СМС, записывают видеовопросы. В основном россиян волнуют проблемы ЖКХ, здравоохранения, образования, а также развития малого и среднего предпринимательства.Отвечать на вопросы глава государства будет уже завтра, 20 июня. Начало ровно в полдень по московскому времени. А накануне Владимир Путин провел специальное совещание по организации прямой линии с участием администрации президента и глав крупнейших телеканалов, напоминает телеканал "Россия 24".