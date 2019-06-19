31-летний приезжий мужчина, вступив в сговор с еще двумя гражданами, похищал мобильные телефоны и денежные средства из карманов и сумок потерпевших...

СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, совершившего серию краж.Установлено, что 31-летний приезжий мужчина, вступив в сговор с еще двумя гражданами, похищал мобильные телефоны и денежные средства из карманов и сумок потерпевших, в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой. Подобным образом злоумышленник совершил 8 противоправных деяний.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», соединенные в одно производство.В декабре 2018 года фигурант был задержан сотрудниками полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28