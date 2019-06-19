В Сеть попало странное видео. В кадре Бари Алибасов рассказывает фантастическую историю.

В Сеть попало странное видео. В кадре Бари Алибасов рассказываетфантастическую историю.Шоумена записывают на камеру мобильного телефона. Голос закадром просит Бари Алибасова объяснить, что же с ним случилось перед госпитализацией.Основатель группы "На-на", облаченный в банный халат,отвечает собеседнику невпопад. Знаменитость рассказывает о поездке швейцарскийМонтре. В ходе повествования история Бари Алибасова начинает превращаться в нечтодостойное фантастического романа."Четыре дня идет регата. Каждый день концерты, пьянки,проститутки – они там как воздух и вода. Это происходит каждый раз… А я простодал запуск, я открыл его. И вот как только произошел взрыв, мгновенно сострашной скоростью как рванули по этой бескрайней пустыне мотоциклы, огромныечерные мотоциклы, двухколесные, с люльками. Они пустились наперегонки. Одним измотоциклов управлял я", – говорит шоумен с трудом подбирая слова.Голос за кадромнесколько раз пытается прервать рассказ, однако знаменитость необращает внимание на собеседника. Шоумен поведал, что в тот день "летел намотоцикле по пустой планете". Видео опубликовал сайтПоклонники теряются в догадках. Для человека, который пережилхимические ожоги внутренних органов и искусственную кому, выглядитвесьма неплохо. Меж тем, бесплодное многословие продюсера "На-на" заставляет беспокоится.Хотя, есть вероятность, что для тревоги нет причин – шоумен просто-напросто вспоминает яркое сновидение, которое его посетило в медикаментозном сне.