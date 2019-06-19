В Сеть попало странное видео. В кадре Бари Алибасов рассказывает
фантастическую историю.
В Сеть попало странное видео. В кадре Бари Алибасов рассказывает
фантастическую историю.
Шоумена записывают на камеру мобильного телефона. Голос за
кадром просит Бари Алибасова объяснить, что же с ним случилось перед госпитализацией.
Основатель группы "На-на", облаченный в банный халат,
отвечает собеседнику невпопад. Знаменитость рассказывает о поездке швейцарский
Монтре. В ходе повествования история Бари Алибасова начинает превращаться в нечто
достойное фантастического романа.
"Четыре дня идет регата. Каждый день концерты, пьянки,
проститутки – они там как воздух и вода. Это происходит каждый раз… А я просто
дал запуск, я открыл его. И вот как только произошел взрыв, мгновенно со
страшной скоростью как рванули по этой бескрайней пустыне мотоциклы, огромные
черные мотоциклы, двухколесные, с люльками. Они пустились наперегонки. Одним из
мотоциклов управлял я", – говорит шоумен с трудом подбирая слова.
Голос за кадром
несколько раз пытается прервать рассказ, однако знаменитость не
обращает внимание на собеседника. Шоумен поведал, что в тот день "летел на
мотоцикле по пустой планете". Видео опубликовал сайт
Поклонники теряются в догадках. Для человека, который пережил
химические ожоги внутренних органов и искусственную кому, выглядит
весьма неплохо. Меж тем, бесплодное многословие продюсера "На-на" заставляет беспокоится.
Хотя, есть вероятность, что для тревоги нет причин – шоумен просто-напросто вспоминает яркое сновидение, которое его посетило в медикаментозном сне.