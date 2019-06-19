Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко пообещала во всем поддерживать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Она также выразила надежду, что при новом лидере ситуация в стране улучшится.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала "во всем поддерживать" новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Она также выразила надежду, что при новом лидере ситуация в стране улучшится.В недавнем интервью украинский государственный деятель отметила, что ее партия не будет выступать в качестве оппозиционной по отношению к сторонникам Владимира Зеленского. Политик добавила, что будет помогать новоизбранному лидеру во всех вопросах."Как бы не закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем"", – заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112".Народный депутат объяснила, что не хочет, чтобы следующие пять лет закончились для Украины "разочарованием и потерей шансов", уточняет . Лидер партии "Батькивщина" собирается направить весь опыт и знания на развитие страны."Мы будем стоять возле нового президента и все наши знания, все наши наработки, которые мы имеем, все передадим из рук в руки и поможем их воплотить в жизнь", – заключила политик.Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля этого года. Изначально они должны были состояться в октябре, однако настоял на досрочном проведении голосования, передает .Ранее "Дни.ру" написали о том, что во время встречи украинского лидера и канцлера Германии произошел неприятный эпизод. Ангела Меркель внезапно почувствовала себя плохо, а находившийся рядом с ней Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не произошло. Поступок президента раскритиковали многие общественные деятели, в том числе и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.