США и Китай возвращаются к переговорам. Представители двух сторон торговой войны 20 июня сядут за стол переговоров для урегулирования торгового конфликта. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп.

США и Китай возвращаются к переговорам. Представители двух сторон торговой войны 20 июня сядут за стол переговоров для урегулирования торгового конфликта. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп.Новый виток торговой войны начался в мае, когда после многочисленных переговоров стороны так и не смогли найти общий язык, напоминает телеканал "Россия 24". В итоге были введены новые торговые ограничения. Более того, для китайского технологического гиганта Huawei американцы ввели ряд жестких ограничений, в результате чего крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.