Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за постоянный пост министра обороны.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп. Он похвалил Шанахана за прекрасную работу и подчеркнул, что тот решил уделять больше времени своей семье.Глава Белого дома отметил, что решил назначить новым и.о. главы оборонного ведомства Марка Эспера, который в ранге министра руководит сухопутными силами США.Шанахан руководил Пентагоном с января 2019 года. До этого, с 2017 года он был заместителем министра обороны США, а прежде занимал высокие должности к авиакомпании Boeing.Что подтолкнуло его к отставке – не сообщается. Ранее американские СМИ опубликовали подробности о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор супруги развелись.