Во вторник, 18 июня, выступая перед сторонниками во Флориде, президент США Дональд Трамп официально заявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.

Во вторник, 18 июня, выступая перед сторонниками во Флориде, президент США Дональд Трамп официально заявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.Мероприятие, на котором выступает Дональд Трамп, проходит в городе Орландо (штат Флорида, США). Данное заявление Трампа нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании: в этот день Трамп не планирует ехать в какую-либо избирательную комиссию для подачи документов. Объявление носит исключительно формальный характер, так как по факту действующий президент начал свою предвыборную кампанию в своей инаугурационной речи, когда заявил о желании баллотироваться на второй срок.Предвыборный митинг Дональда Трампа проходит в Amway Center, вмещающем 20 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Еще несколько дней назад Трамп гордо сообщил, что все билеты на мероприятие раскуплены, а число заявок более чем в пять раз превысило вместимость зала.Заявление об участии в выборах было сделано на фоне расследования специального прокурора Роберта Мюллера, завершившегося весной. С одной стороны, Мюллер не нашел следов сговора Трампа с Российской Федерацией в 2016 году, с другой – не ответил на вопрос, мешал ли Трамп следствию. Противники президента используют последнее обстоятельство и будут использовать его против Трампа и в дальнейшем, вплоть до попытки импичмента.По данным социологического опроса, проведенного по заказу телеканала Fox News 16 июня, за главного конкурента Дональда Трампа – бывшего вице-президента Джо Байдена готовы проголосовать 49 процентов избирателей, Трампа будут поддерживать 39 процентов.