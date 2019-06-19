Близким шоумена нет покоя. Бари Алибасов переписал
завещание. После обнародования документа в окружении основателя группы На-на
началась смута.
Близким шоумена нет покоя. Бари Алибасов переписал
завещание. После обнародования документа в окружении основателя группы "На-на"
началась смута.
Вопреки правилам представители шоумена огласили список лиц, которых
знаменитость сделала своими наследниками. выяснилось, что жене Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер отписал земельный участок в Московской области и ценные бумаги стоимостью в два
миллиона долларов.
Ветераны коллектива "На-на" в накладе тоже не остались – Владимир
Политов и Слава Жеребкин, получат права на группу. Правая рука Бари Алибасова -
Сергей Моцарь в случае чего станет владельцем любимого кота шоумена, а сыну Бари
Алибасов завещал свои квартиры в Мерзляковском переулке.
Позже, уже после оглашения документа, объявился еще один претендент на наследство пока еще живой звезды. Оказывается за роскошные апартаменты основателя легендарного бойз-бенда собирается бороться его дочь Вера, которая проживает в Киеве. Отметим, что наследник продюсера Бари Алибасов-младший не
боится соперничества с сестрой.
"О, Вера прекрасная женщина. Когда я ее увидел, сразу понял:
это моя сестра, алибасовская порода! У нее на лице все написано. Но если отец
не упоминает ее в завещании, это его дело", – заявил сын основателя группы "На-на".
После Бари-младший намекнул, что делить имущество с сестрой не
намерен. Он всегда готов принять Веру в своем доме, но только как гостью. "Пусть
Вера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. И
если надо будет, помогу без всякого отцовского наследства", – цитирует отпрыска
Бари Алибасова сайт .