Близким шоумена нет покоя. Бари Алибасов переписал завещание. После обнародования документа в окружении основателя группы На-на началась смута.

Близким шоумена нет покоя. Бари Алибасов переписалзавещание. После обнародования документа в окружении основателя группы "На-на"началась смута.Вопреки правилам представители шоумена огласили список лиц, которыхзнаменитость сделала своими наследниками. выяснилось, что жене Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер отписал земельный участок в Московской области и ценные бумаги стоимостью в двамиллиона долларов.Ветераны коллектива "На-на" в накладе тоже не остались – ВладимирПолитов и Слава Жеребкин, получат права на группу. Правая рука Бари Алибасова -Сергей Моцарь в случае чего станет владельцем любимого кота шоумена, а сыну БариАлибасов завещал свои квартиры в Мерзляковском переулке.Позже, уже после оглашения документа, объявился еще один претендент на наследство пока еще живой звезды. Оказывается за роскошные апартаменты основателя легендарного бойз-бенда собирается бороться его дочь Вера, которая проживает в Киеве. Отметим, что наследник продюсера Бари Алибасов-младший небоится соперничества с сестрой."О, Вера прекрасная женщина. Когда я ее увидел, сразу понял:это моя сестра, алибасовская порода! У нее на лице все написано. Но если отецне упоминает ее в завещании, это его дело", – заявил сын основателя группы "На-на".После Бари-младший намекнул, что делить имущество с сестрой ненамерен. Он всегда готов принять Веру в своем доме, но только как гостью. "ПустьВера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. Иесли надо будет, помогу без всякого отцовского наследства", – цитирует отпрыскаБари Алибасова сайт .