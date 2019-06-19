При обращении через Единый портал сокращается не только время оформления документа, но и финансовые расходы....

При обращении через Единый портал сокращается не только время оформления документа, но и финансовые расходы. Госпошлину на услуги по линии Госавтоинспекции и подразделений по вопросам миграции можно оплатить с 30% скидкой. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность заполнения электронных форм заявлений, выбор и уточнение времени и места приема для оказания нужной услуги.Информация о преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг:круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);получение услуги из любого удобного для Вас места;упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;отсутствие очередей;встроенная система оплаты;информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал государственных услуг. Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения.Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! Убедитесь сами, насколько это удобно!Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве https://свао.мск.мвд.рф/ , а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29