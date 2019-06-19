19.06.2019

2019-06-19 11:45:31

В Башкирии потерпел крушение дельтаплан

Во вторник, 18 июня, в Туймазинском районе Башкирии дельтаплан упал в болото. Об этом сообщает .



Пилот смог выбраться самостоятельно. Позднее он обратился за помощью медиков. На месте происшествия работают спасатели. Подробности инцидента уточняются.