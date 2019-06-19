В Астраханской области решат проблему обманутых дольщиков. Заселения ждут сотни человек, чьи многоквартирные дома не достроены.

В Астраханской области решат проблему обманутых дольщиков. Заселения ждут сотни человек, чьи многоквартирные дома не достроены. Власти региона предлагали тем компаниям, которые пожелают завершить строительство, передать земельные участки со льготами, но это не помогло.Новые пути выхода из ситуации обсуждались в Москве на встрече временно исполняющего обязанности губернатора области Игоря Бабушкина с генеральным директором Дом.РФ Александром Плутником. После переговоров Бабушкин рассказал, каких результатов удалось достичь, сообщает телеканал "Россия 24".