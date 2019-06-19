В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на шесть позиций по сравнению с 2018 годом и занял 84 строчку. Отмечается, что из 25 вузов 15 смогли улучшить свои показатели и только пять упали в рейтинге.Кроме того, сменился вуз, который занимает вторую строчку среди российских учебных заведений. В прошлом году это был СПбГУ, но в нынешнем рейтинге он занял третье место и 234 строку рейтинга, а второе место — у Новосибирского государственного университета, который с 244-й строчки поднялся сразу на 231-ю.Наилучший результат из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет — он поднялся сразу на 48 строчек и занял 364-е место. Как пишет ТАСС, также в этом году доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76%.